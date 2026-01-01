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Киноафиша Сериалы Однажды в сказке Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Однажды в сказке» (2012)

Актеры сериала «Однажды в сказке» Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison
Emma Swan Лана Паррия
Лана Паррия Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Josh Dallas
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Emilie de Ravin
Колин О'Донохью
Колин О'Донохью Colin O'Donoghue
Меган Ори
Меган Ори Meghan Ory
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл Robert Carlyle
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли Eion Bailey
Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Тони Амендола Tony Amendola
Сара Болджер
Сара Болджер Sarah Bolger
Эндрю Эйрли Andrew Airlie
Джейми Чанг
Джейми Чанг Jamie Chung
Барбара Херши
Барбара Херши Barbara Hershey
Ли Эренберг Lee Arenberg
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida
Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби Abraham Benrubi
Крис Готье
Крис Готье Chris Gauthier
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри Ethan Embry
Ноа Бин
Ноа Бин Noah Bean
Беверли Эллиотт Beverley Elliott
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