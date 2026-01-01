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Актёры 2 сезона сериала «Однажды в сказке» (2012)
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Актеры сериала «Однажды в сказке»
Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Jennifer Morrison
Emma Swan
Лана Паррия
Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Josh Dallas
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Колин О'Донохью
Colin O'Donoghue
Меган Ори
Meghan Ory
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Эйон Бэйли
Eion Bailey
Дэвид Андерс
David Anders
Тони Амендола
Tony Amendola
Сара Болджер
Sarah Bolger
Эндрю Эйрли
Andrew Airlie
Джейми Чанг
Jamie Chung
Барбара Херши
Barbara Hershey
Ли Эренберг
Lee Arenberg
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Абрахам Бенруби
Abraham Benrubi
Крис Готье
Chris Gauthier
Итэн Эмбри
Ethan Embry
Ноа Бин
Noah Bean
Беверли Эллиотт
Beverley Elliott
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