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Однажды в сказке
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Однажды в сказке» (2011)
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Актеры сериала «Однажды в сказке»
Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Jennifer Morrison
Emma Swan
Лана Паррия
Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Josh Dallas
Эйон Бэйли
Eion Bailey
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Эми Экер
Amy Acker
Ноа Бин
Noah Bean
Дэвид Андерс
David Anders
Ли Эренберг
Lee Arenberg
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Алан Дэйл
Alan Dale
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Тони Амендола
Tony Amendola
Билл Дау
Bill Dow
Тим Филлиппс
Tim Phillipps
Беверли Эллиотт
Beverley Elliott
Анастасия Гриффит
Anastasia Griffith
Тони Перес
Tony Perez
Кристин Бауэр
Kristin Bauer
Джесси Шрэм
Jessy Schram
Эмма Колфилд
Emma Caulfield Ford
Меган Ори
Meghan Ory
Киган Коннор Трейси
Keegan Connor Tracy
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