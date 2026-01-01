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Киноафиша Сериалы Однажды в сказке Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Однажды в сказке» (2011)

Актеры сериала «Однажды в сказке» Вся информация о сериале
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin
Дженнифер Моррисон
Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison
Emma Swan Лана Паррия
Лана Паррия Lana Parrilla
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас Josh Dallas
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли Eion Bailey
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл Robert Carlyle
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан Jamie Dornan
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф Brad Dourif
Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Ноа Бин
Ноа Бин Noah Bean
Дэвид Андерс
Дэвид Андерс David Anders
Ли Эренберг Lee Arenberg
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Emilie de Ravin
Алан Дэйл Alan Dale
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito
Тони Амендола Tony Amendola
Билл Дау Bill Dow
Тим Филлиппс
Тим Филлиппс Tim Phillipps
Беверли Эллиотт Beverley Elliott
Анастасия Гриффит Anastasia Griffith
Тони Перес Tony Perez
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр Kristin Bauer
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм Jessy Schram
Эмма Колфилд
Эмма Колфилд Emma Caulfield Ford
Меган Ори
Меган Ори Meghan Ory
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси Keegan Connor Tracy
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