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Киноафиша Сериалы У меня на районе Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «У меня на районе» (2018)

Актеры сериала «У меня на районе» Вся информация о сериале
Сьерра Капри
Сьерра Капри Sierra Capri
Monse Finnie Джейсон Дженао
Джейсон Дженао Jason Genao
Ruby Martinez Бретт Грэй
Бретт Грэй Brett Gray
Jamal Turner Диего Тиноко
Диего Тиноко Diego Tinoco
Cesar Diaz
Пегги Блоу Peggy Blowe
Хулио Масиас
Хулио Масиас Julio Macias
Джессика Мари Гарсиа
Джессика Мари Гарсиа Jessica Marie Garcia
Эмилио Ривера Emilio Rivera
Паула Гарсес
Паула Гарсес Paula Garcés
Эме Иквуакор
Эме Иквуакор Eme Ikwuakor
Лукас Гейдж
Лукас Гейдж Lukas Gage
Jahking Guillory
Дэнни Рамирес
Дэнни Рамирес Danny Ramirez
Лиза Маркос Lisa Marcos
Куэто Йеска Cuete Yeska
Angela Elayne Gibbs
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