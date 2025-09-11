Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Октоберфест: Пиво и кровь 2020 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Октоберфест: Пиво и кровь
Сезоны
Сезон 2
Oktoberfest: Beer & Blood
18+
Название
Oktoberfest 1905
Премьера сезона
11 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Октоберфест: Пиво и кровь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Das Leben is a Achterbahn
Сезон 2
Серия 1
11 сентября 2025
Der größte aller Lügner
Сезон 2
Серия 2
11 сентября 2025
Im Krieg und in der Liebe
Сезон 2
Серия 3
11 сентября 2025
Wenn der Teufel tanzt
Сезон 2
Серия 4
11 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Будете удивлены: 5 главных отличий книги Толкина на 300 страниц от фильмов Джексона на 9 часов
До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве
«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года
Думаете, в конце «Прибытия» пришельцы просто испарились? На самом деле они провернули трюк покруче — людям не понять
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667