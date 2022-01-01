В 1 сезоне 4 серии сериала «Огнем и мечом» должна решиться судьба красавицы Елены. На этом фоне показана осада крепости Збараж. В кровавом вихре событий будет решена судьба Украины, а также окончен спор Скшетуского с Богуном.
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