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Киноафиша Сериалы Огнем и мечом Сезоны Сезон 1 Серия 4

Огнем и мечом 1969 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 января 1969
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 января 1969
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Огнем и мечом» должна решиться судьба красавицы Елены. На этом фоне показана осада крепости Збараж. В кровавом вихре событий будет решена судьба Украины, а также окончен спор Скшетуского с Богуном.

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