В 1 сезоне 8 серии сериала «Обитель» из столицы приезжает проверка и отправляет Артема в карцер, где также оказываются его бывшие надзиратели, попавшие сюда из-за злоупотребления властью. Герой получает возможность поквитаться со своими мучителями.
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