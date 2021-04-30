В 1 сезоне 6 серии сериала «Обитель» из-за нового начальства всколыхнулась волна репрессий. Галина изо всех сил пытается спасти жизнь Артему, однако его и других заключенных отправляют в изолятор, где героев начинают морить голодом и пытать холодом.
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