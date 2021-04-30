В 1 сезоне 2 серии сериала «Обитель», оказавшись в лазарете, Артем начинает бредить и вспоминать, за что именно его сослали в лагерь. Блатные тем временем не перестают ему угрожать. Герою предстоит проявить смекалку, чтобы остаться в безопасности.
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