Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Обитель 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обитель
Киноафиша Сериалы Обитель Сезоны Сезон 1

Обитель 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обитель»

В 1 сезоне сериала «Обитель» двадцатисемилетний студент Артем оказывается в лагере, где чекист хочет создать новое общество. С самого первого дня парню предстоит пройти ряд испытаний. Его ждут голод, тяжелый труд и возможность расстрела. Знакомясь с обитателями лагеря – уголовниками, честными гражданами, врагами государства, Артем старается не просто остаться в живых, но и найти свою правду в этом жестоком мире. Ко всему прочему, герой вступает в опасную связь с Галиной, у которой роман с начальником лагеря.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Обитель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ягодные места
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2021
Место для молитвы
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2021
Цивилизация
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Другой миф
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2021
Окаянные дни
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2021
Место силы
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2021
Соловецкий вальсок
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2021
Демоны
Сезон 1 Серия 8
30 апреля 2021
График выхода всех сериалов
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше