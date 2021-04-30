В 1 сезоне сериала «Обитель» двадцатисемилетний студент Артем оказывается в лагере, где чекист хочет создать новое общество. С самого первого дня парню предстоит пройти ряд испытаний. Его ждут голод, тяжелый труд и возможность расстрела. Знакомясь с обитателями лагеря – уголовниками, честными гражданами, врагами государства, Артем старается не просто остаться в живых, но и найти свою правду в этом жестоком мире. Ко всему прочему, герой вступает в опасную связь с Галиной, у которой роман с начальником лагеря.