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Актёры 1 сезона сериала «Клон» (2001)
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Актеры сериала «Клон»
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Мурило Бенисио
Murilo Benício
Lucas Ferraz
Мурило Бенисио
Murilo Benício
Джованна Антонелли
Giovanna Antonelli
Jade Rachid
Вера Фишер
Vera Fischer
Режиналду Фариа
Reginaldo Faria
Жука Де Оливейра
Juca de Oliveira
Стенио Гарсиа
Stênio Garcia
Летисия Сабателла
Letícia Sabatella
Адриана Лесса
Adriana Lessa
Неуза Боржес
Neusa Borges
Жандира Мартини
Jandira Martini
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