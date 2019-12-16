В 4 сезоне 8 серии сериала «Нюхач» детектив возвращается в родной город, чтобы разгадать все тайны своего прошлого. Однако на него нападает группа неизвестных. Произошедшее заставляет Нюхача вспомнить о том, как он получил свой дар.
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