В 4 сезоне 8 серии сериала «Нюхач» детектив возвращается в родной город, чтобы разгадать все тайны своего прошлого. Однако на него нападает группа неизвестных. Произошедшее заставляет Нюхача вспомнить о том, как он получил свой дар.