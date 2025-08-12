Меню
Ну, погоди!
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Людей нет, разрушений нет, населена зверями. И речь не про планету Шелезяка.
9 комментариев
12 августа 2025 18:36
«Руки прочь»: фильм «Ну, погоди!» выйдет лишь через 3 года, но его главная проблема уже на виду (и ее не исправить)
Меломанам во время просмотра, вероятно, будет грустно.
Написать
22 июня 2025 20:03
Эта история будет бесконечной: из «Ну, погоди!» сделают полнометражный фильм, и на роль Волка уже прочат Кологривого
Зайца, вероятно, тоже сыграет большая кинозвезда.
Написать
19 июня 2025 15:13
«Ёжик в тумане» точно в топе, а кто еще? ИИ назвал 5 советских мультиков, из которых получилось бы крутое аниме
Такие зашли бы даже заядлым отаку.
Написать
7 июня 2025 18:07
За 50+ лет заметили лишь единицы: в «Ну, погоди!» есть серия, где Волка озвучивает не Папанов — постарался другой актер
А все из-за занятости Анатолия Дмитриевича.
2 комментария
7 июня 2025 17:09
«В Америке такое не встретишь»: этот советский мультфильм полюбился иностранцам — на IMDb получил 8.5
Зарубежные зрители отмечают, что даже незнание русского не стало помехой.
Написать
30 апреля 2025 17:58
«Перегрыз мою биографию»: свою самую известную роль Папанов люто ненавидел
Миллионы советских граждан с ним бы поспорили.
Написать
22 апреля 2025 19:34
Народ считает его лучшим: Артемий Лебедев назвал самый «жалкий и вторичный» советский мультфильм
Дизайнер искренне его ненавидит и рассказывает об этом при любом удобном случае.
8 комментариев
28 февраля 2025 19:05
Под одеялом термоядерной зимы: «Ну, погоди!» — мульт про постапокалипсис, и на это указывает сразу 5 моментов
Вы же не думали, что это просто детская сказочка?
4 комментария
7 февраля 2025 11:50
Этот культовый советский мультсериал запретили в Финляндии — причина удивит
Финские дети остались без замечательной анимации.
5 комментариев
1 февраля 2025 09:54
8 серия «Ну, погоди!» признана самой лучшей: вот как ее записывали Папанов и Румянова
Культовая песня из мультика стала шлягером всех новогодних праздников.
Написать
20 января 2025 08:00
В России «Ну, погоди!» обожают, а в Финляндии запретили: причина вовсе не в хулигане Волке
Финны нашли куда более серьезную проблему в мультфильме.
3 комментария
4 января 2025 15:13
У Волка из «Ну, погоди!» был реальный прототип: режиссера вдохновил неожиданный «персонаж»
Создание героя заняло немало времени.
1 комментарий
25 декабря 2024 13:17
Возможно, вы никогда об этом не задумывались: угадайте, сколько лет было героям советских мультфильмов
Вопросы, которые могут застать врасплох даже самых преданных поклонников «Союзмультфильма».
1 комментарий
18 декабря 2024 09:54
Тест для выросших на мультфильме «Ну, погоди!»: на 7/7 вопросов ответят самые внимательные
На эти детали обращают внимание не все. А что насчет вас?
1 комментарий
11 декабря 2024 15:13
Эти добрые детские мультфильмы приравняли к эротике и триллерам: под статусом «18+»
Их видел и включал детям каждый, кто жил в СССР.
Написать
29 ноября 2024 07:29
