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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Страна Рождества» (2019)
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Актеры сериала «Страна Рождества»
Вся информация о сериале
Эшли Каммингс
Ashleigh Cummings
Vic McQueen
Оулавюр Дарри Оулафссон
Ólafur Darri Ólafsson
Bing Partridge
Эбон Мосс-Бакрак
Ebon Moss-Bachrach
Chris McQueen
Вирджиния Кулл
Virginia Kull
Linda McQueen
Закари Куинто
Zachary Quinto
Charlie Manx
Dalton Harrod
Брюс Олтмен
Bruce Altman
Рег Роджерс
Reg Rogers
Эшли Романс
Ashley Romans
Джудит Анна Робертс
Judith Anna Roberts
Pierson Salvador
Иван Хоуи мл.
Ivan Hoey Jr.
Paulina Singer
Jonathan Langdon
Lou Carmody
Джейми Ньюманн
Jamie Neumann
Рармиан Ньютон
Rarmian Newton
Карен Питтман
Karen Pittman
Эшер Майлз Фаллика
Asher Miles Fallica
Маттеа Конфорти
Mattea Conforti
Millie Manx
Дэрби Кэмп
Darby Camp
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