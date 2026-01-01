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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Нормальные люди» (2020)
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Актеры сериала «Нормальные люди»
Вся информация о сериале
Дэйзи Эдгар-Джонс
Daisy Edgar-Jones
Marianne
Пол Мескал
Paul Mescal
Connell
Инна Хардвик
Éanna Hardwicke
Эшлин МакГакин
Aislín McGuckin
Ланселот Нкубе
Lancelot Ncube
Десмонд Иствуд
Desmond Eastwood
Шон Дойл
Shawn Doyle
Фионн О’Ши
Fionn O'Shea
Сара Грин
Sarah Greene
Lorraine
Нома Думезвени
Noma Dumezweni
Фрэнк Блэйк
Frank Blake
Индия Маллен
India Mullen
Крис МакХэллэм
Chris McHallem
Конор Маллен
Conor Mullen
Лиз Фитцгиббон
Liz Fitzgibbon
Элиот Солт
Eliot Salt
Аойф Хайндс
Aoife Hinds
Rachel Benaissa
Killian Filan
Megan McDonnell
Себастьян де Соуза
Sebastian de Souza
Леа МакНамара
Leah McNamara
Клинтон Либерти
Clinton Liberty
Barry O'Connor
Кваку Форчун
Kwaku Fortune
Лорин Кэнни
Lauryn Canny
Leah Minto
Тина Келлехер
Tina Kellegher
Seán Duggan
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