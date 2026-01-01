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Киноафиша Сериалы Нормальные люди Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Нормальные люди» (2020)

Актеры сериала «Нормальные люди» Вся информация о сериале
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс Daisy Edgar-Jones
Marianne Пол Мескал
Пол Мескал Paul Mescal
Connell
Инна Хардвик Éanna Hardwicke
Эшлин МакГакин Aislín McGuckin
Ланселот Нкубе Lancelot Ncube
Десмонд Иствуд
Десмонд Иствуд Desmond Eastwood
Шон Дойл
Шон Дойл Shawn Doyle
Фионн О’Ши
Фионн О’Ши Fionn O'Shea
Сара Грин
Сара Грин Sarah Greene
Lorraine Нома Думезвени
Нома Думезвени Noma Dumezweni
Фрэнк Блэйк Frank Blake
Индия Маллен India Mullen
Крис МакХэллэм Chris McHallem
Конор Маллен Conor Mullen
Лиз Фитцгиббон Liz Fitzgibbon
Элиот Солт
Элиот Солт Eliot Salt
Аойф Хайндс Aoife Hinds
Rachel Benaissa
Killian Filan
Megan McDonnell
Себастьян де Соуза
Себастьян де Соуза Sebastian de Souza
Леа МакНамара Leah McNamara
Клинтон Либерти
Клинтон Либерти Clinton Liberty
Barry O'Connor
Кваку Форчун Kwaku Fortune
Лорин Кэнни Lauryn Canny
Leah Minto
Тина Келлехер Tina Kellegher
Seán Duggan
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