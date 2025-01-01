Меню
Цитаты из сериала Роскошная комедия Ноэля Филдинга

Клоун Сломанные образы жизни, которую я не совсем помню.
Dondylion Всё, чёрт возьми, срастается, да? Я в зоопарке!
Dondylion [хранитель сделал грубый жест] Британское чувство юмора! Британское чувство юмора! Я слышал о нем, читал о нем, но никогда не видел его своими собственными Львиными Глазками. Я называю свои глаза "Глазками"!
Энди Уорхол Я думаю, что ваш британский юмор, возможно, не для меня, но я всегда буду помнить этот опыт.
Dondylion Меня трахнул красный панда в душе! Я клялся, что никому об этом не расскажу, это так унизительно!
Энди Уорхол [Вулканическое жертвоприношение] Это снова Манифест СВОЛОЧИ!
Гэш Спирулина? Что такое спирулина?
Сержант Рэймонд Бумбокс Это суперфуд! Он держит мой мозг в норме, а ж***о - пенистым!
Agent Слушай, ты, ходячая стрижка!
Огурец Крутой Никто не хочет нормальную работу больше.
Набитая Обезьяна Ты прикоснулся ко мне! В ночное время!
Ноэль Филдинг Что? Зачем ты это говоришь, моя мама смотрит это шоу!
Cucumber of Cool Больше нам нечего делать! Мы должны вернуться на нашу планету и сказать им, что мы не крутые. Будет краткий период раздумий, а затем мы массово покончим с собой...
Dondylion Помогите мне! Не просто снимайте меня! Помогите мне!
Dondylion У меня что-то щёлкнуло в голове.
Dondylion Мы все заключены в ониксовом гробу, движемся через молекулы воздуха! Что это значит?
[Ест арахис]
Dondylion В рот, в дом! В рот, в дом! Всё, блин, сходится, а?
Alien French Surrealist О, Люди Сада!
Человекоподобная муха Ты берёшь карты?
Noel Fielding Передай мне ручку, приятель!
Ноэль Филдинг Я не знаю, как мы дружим!
