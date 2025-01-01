Цитаты из сериала Роскошная комедия Ноэля Филдинга
КлоунСломанные образы жизни, которую я не совсем помню.
DondylionВсё, чёрт возьми, срастается, да? Я в зоопарке!
Dondylion[хранитель сделал грубый жест] Британское чувство юмора! Британское чувство юмора! Я слышал о нем, читал о нем, но никогда не видел его своими собственными Львиными Глазками. Я называю свои глаза "Глазками"!
Энди УорхолЯ думаю, что ваш британский юмор, возможно, не для меня, но я всегда буду помнить этот опыт.
DondylionМеня трахнул красный панда в душе! Я клялся, что никому об этом не расскажу, это так унизительно!
Энди Уорхол[Вулканическое жертвоприношение] Это снова Манифест СВОЛОЧИ!
ГэшСпирулина? Что такое спирулина?
Сержант Рэймонд БумбоксЭто суперфуд! Он держит мой мозг в норме, а ж***о - пенистым!
AgentСлушай, ты, ходячая стрижка!
Огурец КрутойНикто не хочет нормальную работу больше.
Набитая ОбезьянаТы прикоснулся ко мне! В ночное время!
Ноэль ФилдингЧто? Зачем ты это говоришь, моя мама смотрит это шоу!
Cucumber of CoolБольше нам нечего делать! Мы должны вернуться на нашу планету и сказать им, что мы не крутые. Будет краткий период раздумий, а затем мы массово покончим с собой...
DondylionПомогите мне! Не просто снимайте меня! Помогите мне!