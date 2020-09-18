В 1 сезоне сериала «Ничья земля» молодая женщина погибает при нападении исламского террориста-смертника, который устраивает теракт на египетском курорте. Родственники и друзья героини искренне скорбят и не могут смириться со случившимся. Особенно тяжело приходится ее брату, с которым погибшая была очень близка. В какой-то момент мужчина убеждает себя в том, что девушка на самом деле жива, ведь он увидел ее по телевизору во время эфира из горячих точек. В итоге он решает отправиться на Ближний Восток, чтобы спасти сестру, которая, по его искреннему убеждению, находится в плену джихадистов.