Ничья земля 2020, 1 сезон

No Man's Land 18+
Премьера сезона 18 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ничья земля»

В 1 сезоне сериала «Ничья земля» молодая женщина погибает при нападении исламского террориста-смертника, который устраивает теракт на египетском курорте. Родственники и друзья героини искренне скорбят и не могут смириться со случившимся. Особенно тяжело приходится ее брату, с которым погибшая была очень близка. В какой-то момент мужчина убеждает себя в том, что девушка на самом деле жива, ведь он увидел ее по телевизору во время эфира из горячих точек. В итоге он решает отправиться на Ближний Восток, чтобы спасти сестру, которая, по его искреннему убеждению, находится в плену джихадистов.

7.8 IMDb
Список серий сериала Ничья земля
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 сентября 2020
