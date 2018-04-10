В 7 сезоне 7 серии сериала «Новенькая» наступает день свадьбы Ника и Джессики. Но из-за мамы Джесс им начинает казаться, что они прокляты. Невеста получает травму, у Али начинаются роды, а издатель сообщает Нику, что не опубликует его повесть.
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