В 7 сезоне 7 серии сериала «Новенькая» наступает день свадьбы Ника и Джессики. Но из-за мамы Джесс им начинает казаться, что они прокляты. Невеста получает травму, у Али начинаются роды, а издатель сообщает Нику, что не опубликует его повесть.