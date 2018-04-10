В 7 сезоне 3 серии сериала «Новенькая» Шмидт хочет отдать дочь в очень престижный садик, но ему нужна помощь Джесс в качестве репетитора для Рут. Ник пытается вдохновить на написание нового романа, а Уинстон боится грядущего выступления в суде.