Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 7 Серия 3

Новенькая 2011 - 2018 3 серия 7 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Новенькая»
Эпизод 1
Сезон 7 / Серия 1 10 апреля 2018
Эпизод 2
Сезон 7 / Серия 2 17 апреля 2018
Эпизод 3
Сезон 7 / Серия 3 24 апреля 2018
Эпизод 4
Сезон 7 / Серия 4 1 мая 2018
Эпизод 5
Сезон 7 / Серия 5 8 мая 2018
Эпизод 6
Сезон 7 / Серия 6 8 мая 2018
Эпизод 7
Сезон 7 / Серия 7 15 мая 2018
Эпизод 8
Сезон 7 / Серия 8 15 мая 2018
О чем cерия

В 7 сезоне 3 серии сериала «Новенькая» Шмидт хочет отдать дочь в очень престижный садик, но ему нужна помощь Джесс в качестве репетитора для Рут. Ник пытается вдохновить на написание нового романа, а Уинстон боится грядущего выступления в суде.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Приложение киноафиши