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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 7 Актеры и роли

Актёры 7 сезона сериала «Новенькая» (2018)

Актеры сериала «Новенькая» Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Зои Дешанель Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Jake Johnson
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
Schmidt Ламорн Моррис
Ламорн Моррис Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон Hannah Simone
Назим Пэдрад
Назим Пэдрад Nasim Pedrad
Дермот Малруни
Дермот Малруни Dermot Mulroney
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл. Damon Wayans Jr.
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг Curtis Armstrong
Сара Бэйкер
Сара Бэйкер Sarah Baker
Брайан Хаски
Брайан Хаски Brian Huskey
Брайан Посен Brian Posehn
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон Sam Richardson
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Rebecca Ballantine Reid
Джей Би Смув
Джей Би Смув J.B. Smoove
Кинта Брансон
Кинта Брансон Quinta Brunson
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