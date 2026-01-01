Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Новенькая
Сезоны
Сезон 7
Актеры и роли
Актёры 7 сезона сериала «Новенькая» (2018)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Новенькая»
Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Schmidt
Ламорн Моррис
Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон
Hannah Simone
Назим Пэдрад
Nasim Pedrad
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Дэймон Уайанс мл.
Damon Wayans Jr.
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Кертис Армстронг
Curtis Armstrong
Сара Бэйкер
Sarah Baker
Брайан Хаски
Brian Huskey
Брайан Посен
Brian Posehn
Сэм Ричардсон
Sam Richardson
Ребекка Рейд
Rebecca Ballantine Reid
Джей Би Смув
J.B. Smoove
Кинта Брансон
Quinta Brunson
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить