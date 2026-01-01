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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Новенькая» (2016)

Актеры сериала «Новенькая» Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Зои Дешанель Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Jake Johnson
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
Schmidt Ламорн Моррис
Ламорн Моррис Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон Hannah Simone
Нельсон Франклин Nelson Franklin
Меган Фокс
Меган Фокс Megan Fox
Люси Панч
Люси Панч Lucy Punch
Asif Ali
Назим Пэдрад
Назим Пэдрад Nasim Pedrad
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг Andy Samberg
Cindy Chu
Дэвид Хорнсби David Hornsby
Эмили Чанг Emily Chang
Айден Майэри Ayden Mayeri
Джордж Лако
Джордж Лако George Lako
Кейт Флэннери Kate Flannery
Трент Гарретт Trent Garrett
Сонекуа Мартин-Грин
Сонекуа Мартин-Грин Sonequa Martin-Green
Андре Брауэр
Андре Брауэр Andre Braugher
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Брайан Хаски
Брайан Хаски Brian Huskey
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд Mary Holland
Джон Дэйли
Джон Дэйли Jon Daly
Эмили Берри Emily Berry
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг Curtis Armstrong
Питер Галлахер
Питер Галлахер Peter Gallagher
Тим Бэгли
Тим Бэгли Tim Bagley
A.J. Tannen
Анна Мария Хорсфорд Anna Maria Horsford
Иван Шоу Ivan Shaw
Дарлин Лав Darlene Love
Челси Перетти
Челси Перетти Chelsea Peretti
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи Gordon Ramsay
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль June Raphael
Оливия Родриго
Оливия Родриго Olivia Rodrigo
Стив Эйджи
Стив Эйджи Steve Agee
Рикардо Чакон Ricardo Chacon
Фред Уиллард
Фред Уиллард Fred Willard
Джо Ло Трульо
Джо Ло Трульо Joe Lo Truglio
Билли Гарделл
Билли Гарделл Billy Gardell
Донна Пескоу Donna Pescow
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Rebecca Ballantine Reid
Джин Вильепике
Джин Вильепике Jean Villepique
Брайан Джордж Brian George
Лавелл Кроуфорд Lavell Crawford
Питер Порте Peter Porte
Annie Korzen
Floyd Van Buskirk
Kristin Vahl
Иззи Диаз Izzy Diaz
Майкл Нотон Michael Naughton
Роб Райнер
Роб Райнер Rob Reiner
Роберт Крэйгхед Robert Craighead
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл. Damon Wayans Jr.
Дженни Кван
Дженни Кван Jennie Kwan
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