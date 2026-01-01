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Актёры 6 сезона сериала «Новенькая» (2016)
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Актеры сериала «Новенькая»
Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Schmidt
Ламорн Моррис
Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон
Hannah Simone
Нельсон Франклин
Nelson Franklin
Меган Фокс
Megan Fox
Люси Панч
Lucy Punch
Asif Ali
Назим Пэдрад
Nasim Pedrad
Энди Сэмберг
Andy Samberg
Cindy Chu
Дэвид Хорнсби
David Hornsby
Эмили Чанг
Emily Chang
Айден Майэри
Ayden Mayeri
Джордж Лако
George Lako
Кейт Флэннери
Kate Flannery
Трент Гарретт
Trent Garrett
Сонекуа Мартин-Грин
Sonequa Martin-Green
Андре Брауэр
Andre Braugher
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Брайан Хаски
Brian Huskey
Мэри Холлэнд
Mary Holland
Джон Дэйли
Jon Daly
Эмили Берри
Emily Berry
Кертис Армстронг
Curtis Armstrong
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Тим Бэгли
Tim Bagley
A.J. Tannen
Анна Мария Хорсфорд
Anna Maria Horsford
Иван Шоу
Ivan Shaw
Дарлин Лав
Darlene Love
Челси Перетти
Chelsea Peretti
Гордон Рамзи
Gordon Ramsay
Джун Рафаэль
June Raphael
Оливия Родриго
Olivia Rodrigo
Стив Эйджи
Steve Agee
Рикардо Чакон
Ricardo Chacon
Фред Уиллард
Fred Willard
Джо Ло Трульо
Joe Lo Truglio
Билли Гарделл
Billy Gardell
Донна Пескоу
Donna Pescow
Ребекка Рейд
Rebecca Ballantine Reid
Джин Вильепике
Jean Villepique
Брайан Джордж
Brian George
Лавелл Кроуфорд
Lavell Crawford
Питер Порте
Peter Porte
Annie Korzen
Floyd Van Buskirk
Kristin Vahl
Иззи Диаз
Izzy Diaz
Майкл Нотон
Michael Naughton
Роб Райнер
Rob Reiner
Роберт Крэйгхед
Robert Craighead
Дэймон Уайанс мл.
Damon Wayans Jr.
Дженни Кван
Jennie Kwan
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