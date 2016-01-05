В 5 сезоне 20 серии сериала «Новенькая» Шмидт проводит время со своим отцом, а Ник боится, что в итоге друг снова будет страдать. Джессика знакомится с подругой Сэма и узнает, что она любит его много лет. Теперь ей предстоит сделать сложный выбор.