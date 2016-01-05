В 5 сезоне 2 серии сериала «Новенькая» Шмидт наводит новые порядки в баре, но Нику сложно вести себя с коллегами как начальник. А Джесс продолжает встречаться с парнем, который ей не нравится, чтобы проводить время с его очень классными родителями.