В 5 сезоне 18 серии сериала «Новенькая» Джесс устраивает Сиси девичник 2.0, включающий в себя любимый фильм, забористую травку и случайные приставания к почтальону. Позже Сиси получает первый свадебный подарок и опрометчиво решает уничтожить его.
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