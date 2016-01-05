В 5 сезоне 18 серии сериала «Новенькая» Джесс устраивает Сиси девичник 2.0, включающий в себя любимый фильм, забористую травку и случайные приставания к почтальону. Позже Сиси получает первый свадебный подарок и опрометчиво решает уничтожить его.