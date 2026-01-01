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Актёры 5 сезона сериала «Новенькая» (2016)

Актеры сериала «Новенькая» Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Зои Дешанель Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Jake Johnson
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
Schmidt Ламорн Моррис
Ламорн Моррис Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон Hannah Simone
Анна Джордж Anna George
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл. Damon Wayans Jr.
Роб Риггл
Роб Риггл Rob Riggle
Элизабет Беркли
Элизабет Беркли Elizabeth Berkley
Люси Панч
Люси Панч Lucy Punch
David Walton
Сонекуа Мартин-Грин
Сонекуа Мартин-Грин Sonequa Martin-Green
Бизи Филиппс
Бизи Филиппс Busy Philipps
Назим Пэдрад
Назим Пэдрад Nasim Pedrad
Джон Чо
Джон Чо John Cho
Билли Барр Billy Barr
Стивен Раннадзиси Stephen Rannazzisi
Меган Фокс
Меган Фокс Megan Fox
Таран Киллэм
Таран Киллэм Taran Killam
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Clea DuVall
Иэн Робертс Iain Roberts
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг Curtis Armstrong
Кэйтлин Фицджералд
Кэйтлин Фицджералд Caitlin Fitzgerald
Стив Берг Steve Berg
Фред Армисен
Фред Армисен Fred Armisen
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Rebecca Ballantine Reid
Леннон Парэм
Леннон Парэм Lennon Parham
Деметри Мартин
Деметри Мартин Demetri Martin
Стив Эйджи
Стив Эйджи Steve Agee
Нельсон Франклин Nelson Franklin
Грег Кромер Greg Cromer
Steve Berg Steve Berg
Фред Меламед
Фред Меламед Fred Melamed
Regan Burns
Бет Довер Beth Dover
Тони Амендола Tony Amendola
Миган Рат Meaghan Rath
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Мэз Сиам Maz Siam
Питер Галлахер
Питер Галлахер Peter Gallagher
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон Sam Richardson
Мэттью Кардаропл
Мэттью Кардаропл Matthew Cardarople
Федор Чин Feodor Chin
Патрик Браммелл
Патрик Браммелл Patrick Brammall
Анджела Тримбур Angela Trimbur
Джули Хэгерти Julie Hagerty
Дэниэл Риордан Daniel Riordan
Hillary Anne Matthews
Кензо Ли Kenzo Lee
Нора Данн Nora Dunn
Кэл Пенн
Кэл Пенн Kal Penn
Роберт Крэйгхед Robert Craighead
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс Kiersey Clemons
Мона Сишодиа Mona Sishodia
Генри Уинклер
Генри Уинклер Henry Winkler
Питер Нэви Туясосопо Peter Navy Tuiasosopo
Альджерита Винн Algerita Wynn
Ким Уэйнс
Ким Уэйнс Kim Wayans
Eric Kaldor
Элли Маки
Элли Маки Ally Maki
Aaron Behr
Майкл Патрик МакГилл Michael Patrick McGill
Клод Нолтон Claude Knowlton
Тони Кавалеро Tony Cavalero
Джон Вэнс John Vance
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