В 4 сезоне 5 серии сериала «Новенькая» в лофте появляется стационарный телефон, и Ник внезапно открывает для себя радость секретарской работы. Джесс придется пересмотреть свои же правила, когда в школе появляется новый учитель с британским акцентом.