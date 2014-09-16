В 4 сезоне 22 серии сериала «Новенькая» пока Джесс пытается устроить грандиозные проводы, Коуч с парнями перебирают вещи, рассказывая истории, связанные с ними. Уинстон тем временем убеждается, что пора рассказать Шмидту, что Сиси все ещё его любит.
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