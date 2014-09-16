В 4 сезоне 17 серии сериала «Новенькая» Сиси просит Уинстона не рассказывать Джессике ее тайну о чувствах к Шмидту. Сам Шмидт очень нервничает, впервые пригласив Фон к себе в гости. А Коуч осознает, что ему действительно нравится Мэй.