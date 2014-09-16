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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 4 Серия 17

Новенькая 2011 - 2018 17 серия 4 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Новенькая»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 16 сентября 2014
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 23 сентября 2014
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 30 сентября 2014
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 7 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 14 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 4 ноября 2014
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 11 ноября 2014
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 18 ноября 2014
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 25 ноября 2014
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 2 декабря 2014
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 9 декабря 2014
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 6 января 2015
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 13 января 2015
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 3 февраля 2015
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 10 февраля 2015
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 17 февраля 2015
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 24 февраля 2015
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 3 марта 2015
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 31 марта 2015
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 7 апреля 2015
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 28 апреля 2015
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 5 мая 2015
О чем cерия

В 4 сезоне 17 серии сериала «Новенькая» Сиси просит Уинстона не рассказывать Джессике ее тайну о чувствах к Шмидту. Сам Шмидт очень нервничает, впервые пригласив Фон к себе в гости. А Коуч осознает, что ему действительно нравится Мэй.

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