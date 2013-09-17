В 3 сезоне 4 серии сериала «Новенькая» не вынося вида чужого счастья, в то время как сам стал одинок, Шмидт продумывает хитроумный план, как рассорить Джесс и Ника. Уинстон же озабочен тем, что у его кота никогда не было сексуальной связи.
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