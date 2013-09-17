В 3 сезоне 3 серии сериала «Новенькая» Шмидт посвящает в свою тайну Ника, а тот недолго смог обманывать Джесс. Теперь Шмидту приходится буквально убегать от правды, а Уинстон пытается забронировать столик в престижном ресторане любыми способами.