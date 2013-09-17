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Новенькая 2011 - 2018 3 серия 3 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Новенькая»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 17 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 24 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 1 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 8 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 15 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 22 октября 2013
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 5 ноября 2013
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 12 ноября 2013
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 19 ноября 2013
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 26 ноября 2013
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 7 января 2014
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 14 января 2014
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 21 января 2014
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 2 февраля 2014
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 4 февраля 2014
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 11 февраля 2014
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 25 февраля 2014
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 4 марта 2014
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 11 марта 2014
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 25 марта 2014
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 15 апреля 2014
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 29 апреля 2014
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 6 мая 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Новенькая» Шмидт посвящает в свою тайну Ника, а тот недолго смог обманывать Джесс. Теперь Шмидту приходится буквально убегать от правды, а Уинстон пытается забронировать столик в престижном ресторане любыми способами.

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