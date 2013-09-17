В 3 сезоне 23 серии сериала «Новенькая» друзья отправляются в круиз, который Джесс и Ник забронировали ещё во время отношений. Шмидт собирается признаться Сиси в любви, а Джесс с Ником вынуждены проходить развлекательную программу для влюбленных.
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