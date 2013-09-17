В 3 сезоне 18 серии сериала «Новенькая» из-за стремительно развивающихся отношений Эбби и Шмидта Джесс вынуждает Ника перейти на новый этап. Сиси тем временем пытается убедить Шмидта в том, что Эбби опасна. Уинстон же вовсю готовится к фитнес-тесту.
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