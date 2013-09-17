В 3 сезоне 16 серии сериала «Новенькая» по просьбе мамы Джесс забирает свою старшую сестру Эбби из тюрьмы. Позже Джесс старается предотвратить знакомство оторвы сестры со своим бойфрендом. Ник же ошибочно полагает, что она просто стыдится его.
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