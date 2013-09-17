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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 3 Серия 16

Новенькая 2011 - 2018 16 серия 3 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Новенькая»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 17 сентября 2013
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 24 сентября 2013
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 1 октября 2013
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 8 октября 2013
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 15 октября 2013
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 22 октября 2013
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 5 ноября 2013
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 12 ноября 2013
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 19 ноября 2013
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 26 ноября 2013
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 7 января 2014
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 14 января 2014
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 21 января 2014
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 2 февраля 2014
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 4 февраля 2014
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 11 февраля 2014
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 25 февраля 2014
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 4 марта 2014
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 11 марта 2014
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 25 марта 2014
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 15 апреля 2014
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 29 апреля 2014
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 6 мая 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 16 серии сериала «Новенькая» по просьбе мамы Джесс забирает свою старшую сестру Эбби из тюрьмы. Позже Джесс старается предотвратить знакомство оторвы сестры со своим бойфрендом. Ник же ошибочно полагает, что она просто стыдится его.

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