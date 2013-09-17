В 3 сезоне 15 серии сериала «Новенькая» бывшая подружка Ника приходит в бешенство, когда узнает, что он теперь встречается с Джесс. В то же время Джесс приглашает своего бывшего бойфренда, чтобы доказать Нику, что после расставания возможна дружба.