В 3 сезоне 15 серии сериала «Новенькая» бывшая подружка Ника приходит в бешенство, когда узнает, что он теперь встречается с Джесс. В то же время Джесс приглашает своего бывшего бойфренда, чтобы доказать Нику, что после расставания возможна дружба.
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