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Актёры 3 сезона сериала «Новенькая» (2013)
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Актеры сериала «Новенькая»
Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Schmidt
Ламорн Моррис
Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон
Hannah Simone
Дрима Уокер
Dreama Walker
Тэй Диггз
Taye Diggs
Сэмюэл Гилберт
Samuel Gilbert
Джон Ловиц
Jon Lovitz
Мерритт Уивер
Merritt Wever
Рики Линдхоум
Riki Lindhome
Дэймон Уайанс мл.
Damon Wayans Jr.
Адам Броди
Adam Brody
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Джун Рафаэль
June Raphael
Кертис Армстронг
Curtis Armstrong
Керри Кенни
Kerri Kenney
Конни Сойер
Connie Sawyer
Джастин Чон
Justin Chon
Анджела Кинси
Angela Kinsey
Бен Фэлкоун
Ben Falcone
Элис Веттерлунд
Alice Wetterlund
Принс
Prince
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Хемки Мадера
Hemky Madera
Стив Эйджи
Steve Agee
Джек Лофер
Jack Laufer
Джессика Чаффин
Jessica Chaffin
Александра Даддарио
Alexandra Daddario
Брайан Посен
Brian Posehn
Дерек Уотерс
Derek Waters
Коул Сэнд
Cole Sand
Greg Vrotsos
Джеймс Фрешвилл
James Frecheville
Линда Карделлини
Linda Cardellini
Оскар Нуньес
Oscar Nuñez
Эва Амурри
Eva Amurri
Боб Гантон
Bob Gunton
Мэри Элизабет Эллис
Mary Elizabeth Ellis
Родни То
Rodney To
Мари-Чарльз Джонс
Mary-Charles Jones
Джиллиан Арменанте
Jillian Armenante
Том Фицпатрик
Tom Fitzpatrick
Dominic Flores
Эмерсон Мин
Emerson Min
Мэтт Прайс
Matt Price
Алессандра Амбросио
Alessandra Ambrosio
Марк Прокш
Mark Proksch
Барт МакКарти
Bart McCarthy
Тиффани Хэддиш
Tiffany Haddish
Марти Инджелс
Marty Ingels
Мэйсон Кук
Mason Cook
Некия Барриз
Nakia Burrise
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