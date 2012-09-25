Во 2 сезоне 7 серии сериала «Новенькая» Уинстону начинает казаться, что он страдает «солидарным пмс» из-за Джесс. Шмидт отключает горячую воду, чтобы Джесс ускорилась с поисками работы, а Ник пытается перестать все время злиться по поводу и без.
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