Во 2 сезоне 7 серии сериала «Новенькая» Уинстону начинает казаться, что он страдает «солидарным пмс» из-за Джесс. Шмидт отключает горячую воду, чтобы Джесс ускорилась с поисками работы, а Ник пытается перестать все время злиться по поводу и без.