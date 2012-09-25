Во 2 сезоне 3 серии сериала «Новенькая» пока Джесс и Ник случайно оказываются на свидании друг с другом, Шмидт выдает себя за сына политика, чтобы подружиться с Канье Уэстом. Уинстон тем временем переживает, что мысленно постоянно изменяет Шелби.