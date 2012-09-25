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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 2 Серия 17

Новенькая 2011 - 2018 17 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Новенькая»
Перезапуск
Сезон 2 / Серия 1 25 сентября 2012
Кэти
Сезон 2 / Серия 2 25 сентября 2012
Флуффер
Сезон 2 / Серия 3 2 октября 2012
Соседи
Сезон 2 / Серия 4 9 октября 2012
Модели
Сезон 2 / Серия 5 23 октября 2012
Хэллоуин
Сезон 2 / Серия 6 30 октября 2012
Мензис
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2012
День благодарения 2
Сезон 2 / Серия 8 20 ноября 2012
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 27 ноября 2012
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 4 декабря 2012
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 11 декабря 2012
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 8 января 2013
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 15 января 2013
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 22 января 2013
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 29 января 2013
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2013
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 19 февраля 2013
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 26 февраля 2013
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 19 марта 2013
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 26 марта 2013
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 4 апреля 2013
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 9 апреля 2013
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 30 апреля 2013
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 7 мая 2013
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 14 мая 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 17 серии сериала «Новенькая когда ребята находят пустое место для парковки, они начинают ожесточенно спорить, кто должен ее получить. Пока Джесс пытается соблазнить Ника, чтобы получить его голос, Шмидт разыгрывает карту лучшего друга.

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