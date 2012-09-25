Во 2 сезоне 17 серии сериала «Новенькая когда ребята находят пустое место для парковки, они начинают ожесточенно спорить, кто должен ее получить. Пока Джесс пытается соблазнить Ника, чтобы получить его голос, Шмидт разыгрывает карту лучшего друга.
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