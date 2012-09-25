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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 2 Серия 12

Новенькая 2011 - 2018 12 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Новенькая»
Перезапуск
Сезон 2 / Серия 1 25 сентября 2012
Кэти
Сезон 2 / Серия 2 25 сентября 2012
Флуффер
Сезон 2 / Серия 3 2 октября 2012
Соседи
Сезон 2 / Серия 4 9 октября 2012
Модели
Сезон 2 / Серия 5 23 октября 2012
Хэллоуин
Сезон 2 / Серия 6 30 октября 2012
Мензис
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2012
День благодарения 2
Сезон 2 / Серия 8 20 ноября 2012
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 27 ноября 2012
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 4 декабря 2012
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 11 декабря 2012
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 8 января 2013
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 15 января 2013
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 22 января 2013
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 29 января 2013
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 5 февраля 2013
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 19 февраля 2013
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 26 февраля 2013
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 19 марта 2013
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 26 марта 2013
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 4 апреля 2013
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 9 апреля 2013
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 30 апреля 2013
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 7 мая 2013
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 14 мая 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Новенькая» Джесс, Сэм и Ник с Энджи отправляются на романтический уик-энд в домик в лесу. Пока Джесс пытается сделать эти выходные самыми романтичными для Сэма, Энджи неожиданно предлагает поменяться партнерами.

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