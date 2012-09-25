Во 2 сезоне 12 серии сериала «Новенькая» Джесс, Сэм и Ник с Энджи отправляются на романтический уик-энд в домик в лесу. Пока Джесс пытается сделать эти выходные самыми романтичными для Сэма, Энджи неожиданно предлагает поменяться партнерами.
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