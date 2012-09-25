Во 2 сезоне 11 серии сериала «Новенькая» в канун Рождества ребята собираются посетить несколько вечеринок за одну ночь. В то же время Ник готовится к первой ночи со своей новой сексуальной девушкой Энджи, а Джесс пытается избежать разговора с Сэмом.
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