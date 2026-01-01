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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Новенькая» (2012)

Актеры сериала «Новенькая» Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Зои Дешанель Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Jake Johnson
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
Schmidt Ламорн Моррис
Ламорн Моррис Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон Hannah Simone
Паркер Поузи
Паркер Поузи Parker Posey
Карла Гуджино
Карла Гуджино Carla Gugino
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis
Дэннис Фарина
Дэннис Фарина Dennis Farina
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт Taylor Swift
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Margo Martindale
Мария Тайер Maria Thayer
Бренда Сонг
Бренда Сонг Brenda Song
Чарли Сэкстон
Чарли Сэкстон Charlie Saxton
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер Merritt Wever
Нэйт Корддри
Нэйт Корддри Nate Corddry
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл Odette Annable
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Rebecca Ballantine Reid
David Walton
Мира Симхан Meera Simhan
Стив Эйджи
Стив Эйджи Steve Agee
Нельсон Франклин Nelson Franklin
Эллен Альбертини Доу Ellen Albertini Dow
Кристофер Герман Christopher Gehrman
Сатья Баба Satya Bhabha
Роб Риггл
Роб Риггл Rob Riggle
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг Curtis Armstrong
Бруклин Декер
Бруклин Декер Brooklyn Decker
Морган Кранц
Морган Кранц Morgan Krantz
Павел Личникофф
Павел Личникофф Pavel Lychnikoff
Кали Хоук
Кали Хоук Kali Hawk
Джефф Кобер Jeff Kober
Джейсон Антун Jason Antoon
Оливия Манн
Оливия Манн Olivia Munn
Анна Мария Хорсфорд Anna Maria Horsford
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Rachael Harris
Марсело Туберт Marcelo Tubert
Питер Нэви Туясосопо Peter Navy Tuiasosopo
Джош Браатен Josh Braaten
Джеймс М. Коннор James M. Connor
Дермот Малруни
Дермот Малруни Dermot Mulroney
Иво Нанди Ivo Nandi
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль June Raphael
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн Eric Edelstein
Молли Чик Molly Cheek
Крэйг Джеллис Craig Gellis
Стив Хоуи
Стив Хоуи Steve Howey
Marcia Ann Burrs
Роб Райнер
Роб Райнер Rob Reiner
Мэри Линн Райскаб
Мэри Линн Райскаб Mary Lynn Rajskub
Darlene Kardon
Edward Hong
Билли Барр Billy Barr
Jasmine Di Angelo
Эджей Мехта Ajay Mehta
Кэй Кэннон
Кэй Кэннон Kay Cannon
Нейт Хартли Nate Hartley
Andrée Vermeulen
Rob Reinis
Prince Shah
Ребекка Делгадо Смит Rebecca Delgado Smith
Anisha Adusumilli
Цицерон Лосось III Cicero Salmon III
Агнес Олбрайт Agnes Albright
Джош Марголин Josh Margolin
Лорен Уидман
Лорен Уидман Lauren Weedman
Ariela Barer
Melanie Lewis
Ник Валлелонга Nick Vallelonga
Джерис Пойндекстер Jeris Lee Poindexter
Ник Кролл
Ник Кролл Nick Kroll
Рэймонд Дж. Барри Raymond J. Barry
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