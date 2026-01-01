Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Новенькая
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Новенькая» (2012)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Новенькая»
Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Schmidt
Ламорн Моррис
Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон
Hannah Simone
Паркер Поузи
Parker Posey
Карла Гуджино
Carla Gugino
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Дэннис Фарина
Dennis Farina
Тэйлор Свифт
Taylor Swift
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Мария Тайер
Maria Thayer
Бренда Сонг
Brenda Song
Чарли Сэкстон
Charlie Saxton
Мерритт Уивер
Merritt Wever
Нэйт Корддри
Nate Corddry
Одетт Эннэйбл
Odette Annable
Ребекка Рейд
Rebecca Ballantine Reid
David Walton
Мира Симхан
Meera Simhan
Стив Эйджи
Steve Agee
Нельсон Франклин
Nelson Franklin
Эллен Альбертини Доу
Ellen Albertini Dow
Кристофер Герман
Christopher Gehrman
Сатья Баба
Satya Bhabha
Роб Риггл
Rob Riggle
Кертис Армстронг
Curtis Armstrong
Бруклин Декер
Brooklyn Decker
Морган Кранц
Morgan Krantz
Павел Личникофф
Pavel Lychnikoff
Кали Хоук
Kali Hawk
Джефф Кобер
Jeff Kober
Джейсон Антун
Jason Antoon
Оливия Манн
Olivia Munn
Анна Мария Хорсфорд
Anna Maria Horsford
Рэйчел Харрис
Rachael Harris
Марсело Туберт
Marcelo Tubert
Питер Нэви Туясосопо
Peter Navy Tuiasosopo
Джош Браатен
Josh Braaten
Джеймс М. Коннор
James M. Connor
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Иво Нанди
Ivo Nandi
Джун Рафаэль
June Raphael
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Молли Чик
Molly Cheek
Крэйг Джеллис
Craig Gellis
Стив Хоуи
Steve Howey
Marcia Ann Burrs
Роб Райнер
Rob Reiner
Мэри Линн Райскаб
Mary Lynn Rajskub
Darlene Kardon
Edward Hong
Билли Барр
Billy Barr
Jasmine Di Angelo
Эджей Мехта
Ajay Mehta
Кэй Кэннон
Kay Cannon
Нейт Хартли
Nate Hartley
Andrée Vermeulen
Rob Reinis
Prince Shah
Ребекка Делгадо Смит
Rebecca Delgado Smith
Anisha Adusumilli
Цицерон Лосось III
Cicero Salmon III
Агнес Олбрайт
Agnes Albright
Джош Марголин
Josh Margolin
Лорен Уидман
Lauren Weedman
Ariela Barer
Melanie Lewis
Ник Валлелонга
Nick Vallelonga
Джерис Пойндекстер
Jeris Lee Poindexter
Ник Кролл
Nick Kroll
Рэймонд Дж. Барри
Raymond J. Barry
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить