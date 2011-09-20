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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 1 Серия 6

Новенькая 2011 - 2018 6 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Новенькая»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 20 сентября 2011
Криптонит
Сезон 1 / Серия 2 27 сентября 2011
Свадьба
Сезон 1 / Серия 3 4 октября 2011
Голые
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2011
Катастрофы Cиcи
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2011
День благодарения
Сезон 1 / Серия 6 15 ноября 2011
Колокольчики
Сезон 1 / Серия 7 29 ноября 2011
Плохо в постели
Сезон 1 / Серия 8 6 декабря 2011
23
Сезон 1 / Серия 9 13 декабря 2011
История 50
Сезон 1 / Серия 10 17 января 2012
Джесс и Джулия
Сезон 1 / Серия 11 31 января 2012
Арендодатель
Сезон 1 / Серия 12 7 февраля 2012
День святого Валентина
Сезон 1 / Серия 13 14 февраля 2012
Хулиган
Сезон 1 / Серия 14 21 февраля 2012
Пострадавший
Сезон 1 / Серия 15 6 марта 2012
Контроль
Сезон 1 / Серия 16 13 марта 2012
Любовник (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 17 20 марта 2012
Любовник (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 18 27 марта 2012
Секреты
Сезон 1 / Серия 19 3 апреля 2012
Обыкновенный
Сезон 1 / Серия 20 10 апреля 2012
Дети
Сезон 1 / Серия 21 17 апреля 2012
Помидоры
Сезон 1 / Серия 22 24 апреля 2012
Вероотступничество
Сезон 1 / Серия 23 1 мая 2012
Увидимся
Сезон 1 / Серия 24 8 мая 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Новенькая» Джесс в последний момент решает организовать ужин в честь Дня благодарения, чтобы пригласить Пола, который ей очень нравится. Но оказывается, что приготовить индейку в ее новой квартире — задача не из простых.

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