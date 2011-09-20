В 1 сезоне 6 серии сериала «Новенькая» Джесс в последний момент решает организовать ужин в честь Дня благодарения, чтобы пригласить Пола, который ей очень нравится. Но оказывается, что приготовить индейку в ее новой квартире — задача не из простых.
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