В 1 сезоне 18 серии сериала «Новенькая» Шмидт отказывается от секса с Сиси из-за работы, а Уинстон выбирает неудачную формулировку при прощании с Шелби. Джесс тем временем не дожидается звонка от Рассела и сама приглашает его на второе свидание.
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