В 1 сезоне 11 серии сериала «Новенькая» когда Джулия проводит все больше времени с Ником, Джесс решает подружиться с ней и заодно получить бесплатную юридическую помощь. Уинстон же осознает, что не умеет правильно вести себя с девушками.
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