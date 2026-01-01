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Киноафиша Сериалы Новенькая Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Новенькая» (2011)

Актеры сериала «Новенькая» Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Зои Дешанель Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон Jake Johnson
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд Max Greenfield
Schmidt Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл. Damon Wayans Jr.
Ламорн Моррис
Ламорн Моррис Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон Hannah Simone
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн Jeanne Tripplehorn
Катрина Боуден
Катрина Боуден Katrina Bowden
Джефф Кобер Jeff Kober
Рэйвен Гудвин
Рэйвен Гудвин Raven Goodwin
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Rachael Harris
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Lizzy Caplan
Лэйк Белл
Лэйк Белл Lake Bell
Кали Хоук
Кали Хоук Kali Hawk
Джастин Лонг
Джастин Лонг Justin Long
Мэри Элизабет Эллис
Мэри Элизабет Эллис Mary Elizabeth Ellis
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль June Raphael
Фил Хендри
Фил Хендри Phil Hendrie
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди Katie Cassidy
Томас Леннон
Томас Леннон Thomas Lennon
Стивен Амелл
Стивен Амелл Stephen Amell
Мартин Старр
Мартин Старр Martin Starr
Эва Амурри
Эва Амурри Eva Amurri
Мэтт Бессер Matt Besser
Микейла Уоткинс
Микейла Уоткинс Michaela Watkins
Джиллиан Вигмэн Gillian Vigman
Ки Хон Ли
Ки Хон Ли Ki Hong Lee
Джои Кинг
Джои Кинг Joey King
Наташа Лионн
Наташа Лионн Natasha Lyonne
Клайд Кусатсу Clyde Kusatsu
Ребекка Рейд
Ребекка Рейд Rebecca Ballantine Reid
Аэдин Минкс Aedin Mincks
Джаз Рэйкол
Джаз Рэйкол Jazz Raycole
Хлоя Бриджес
Хлоя Бриджес Chloe Bridges
Ризван Манжи
Ризван Манжи Rizwan Manji
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк Randall Park
Melissa Tang
Melissa Stephens
Эстер Повицки
Эстер Повицки Esther Povitsky
Анналиса Бассо
Анналиса Бассо Annalise Basso
Софи Каргмэн Sophie Kargman
Дермот Малруни
Дермот Малруни Dermot Mulroney
Natalie Dreyfuss
Роксана Ортега Roxana Ortega
Кларк Дьюк
Кларк Дьюк Clark Duke
E-Kan Soong
Elizabeth Bell
Tressa DiFiglia
Мадхур Джэффри Madhur Jaffrey
Eric Winzenried
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