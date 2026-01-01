Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Новенькая
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Новенькая» (2011)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Новенькая»
Вся информация о сериале
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Schmidt
Дэймон Уайанс мл.
Damon Wayans Jr.
Ламорн Моррис
Lamorne Morris
Winston Bishop
Ханна Саймон
Hannah Simone
Джинн Трипплхорн
Jeanne Tripplehorn
Катрина Боуден
Katrina Bowden
Джефф Кобер
Jeff Kober
Рэйвен Гудвин
Raven Goodwin
Рэйчел Харрис
Rachael Harris
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
Лэйк Белл
Lake Bell
Кали Хоук
Kali Hawk
Джастин Лонг
Justin Long
Мэри Элизабет Эллис
Mary Elizabeth Ellis
Джун Рафаэль
June Raphael
Фил Хендри
Phil Hendrie
Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
Томас Леннон
Thomas Lennon
Стивен Амелл
Stephen Amell
Мартин Старр
Martin Starr
Эва Амурри
Eva Amurri
Мэтт Бессер
Matt Besser
Микейла Уоткинс
Michaela Watkins
Джиллиан Вигмэн
Gillian Vigman
Ки Хон Ли
Ki Hong Lee
Джои Кинг
Joey King
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Клайд Кусатсу
Clyde Kusatsu
Ребекка Рейд
Rebecca Ballantine Reid
Аэдин Минкс
Aedin Mincks
Джаз Рэйкол
Jazz Raycole
Хлоя Бриджес
Chloe Bridges
Ризван Манжи
Rizwan Manji
Рэндолл Парк
Randall Park
Melissa Tang
Melissa Stephens
Эстер Повицки
Esther Povitsky
Анналиса Бассо
Annalise Basso
Софи Каргмэн
Sophie Kargman
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Natalie Dreyfuss
Роксана Ортега
Roxana Ortega
Кларк Дьюк
Clark Duke
E-Kan Soong
Elizabeth Bell
Tressa DiFiglia
Мадхур Джэффри
Madhur Jaffrey
Eric Winzenried
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить