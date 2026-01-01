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Киноафиша Сериалы Новый Амстердам Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Новый Амстердам» (2019)

Актеры сериала «Новый Амстердам» Вся информация о сериале
Райан Эгголд
Райан Эгголд Ryan Eggold
Dr. Max Goodwin Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери Janet Montgomery
Dr. Lauren Bloom Фрима Аджьеман
Фрима Аджьеман Freema Agyeman
Dr. Helen Sharpe
Jocko Sims
Dr. Floyd Reynolds
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин Tyler Labine
Dr. Iggy Frome Анупам Кхер
Анупам Кхер Anupam Kher
Dr. Vijay Kapoor Дэниэл Дэ Ким
Дэниэл Дэ Ким Daniel Dae Kim
Эшли Эткинсон Ashlie Atkinson
Маркус Каллендер
Маркус Каллендер Marcus Callender
Мэттью Беллоуз Matthew Bellows
Мэрилуиз Бёрк
Мэрилуиз Бёрк Marylouise Burke
Эшли Брук Ashley Brooke
Дженнифер Икеда Jennifer Ikeda
Vandit Bhatt
Margot Bingham
Зэк Аппельман Zach Appelman
Дирдре Фрил
Дирдре Фрил Dierdre Friel
Йен Дафф Ian Duff
Joe Carroll
Мишель Федерер Michelle Federer
Алехандро Эрнандес Alejandro Hernández
Росаль Колон
Росаль Колон Rosal Colon
Денис Й. Даус Denise Dowse
Виэнн Кокс Veanne Cox
Кэтлин Чэлфэнт Kathleen Chalfant
Джей Джей Филд
Джей Джей Филд JJ Feild
Sanjit De Silva
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс Kevin Daniels
Эприл Эрнандес April Hernandez Castillo
Надя Дажани Nadia Dajani
Джоэль де ла Фуэнте
Джоэль де ла Фуэнте Joel de la Fuente
Элисон Лафф
Элисон Лафф Alison Luff
Кристофер Кассарино
Кристофер Кассарино Christopher Cassarino
Майк Дойл
Майк Дойл Mike Doyle
Gregory Diaz IV
Хантер Эмери Hunter Emery
Доннетта Лавиния Грэйс Donnetta Lavinia Grays
Стэйси Гринвелл
Стэйси Гринвелл Stacie Greenwell
Юстус Дэвис Грэм Justus Davis Graham
Джастин Х. Мин
Джастин Х. Мин Justin H. Min
Patricia R. Floyd
Шэмика Коттон
Шэмика Коттон Shamika Cotton
Дэвид Ферр David Furr
Kate Cobb
Judith Delgado
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