Статьи о сериале «Евангелион»

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали
9 августа 2025 15:13
18 июля 2025 17:38
9 июня 2025 20:04
Все в порядке, мать живая: жалкий Синдзи из «Евангелиона» вдохновлен реальным человеком — создатель тайтла молчал годами
21 апреля 2025 14:15
Синдзи в меха Еве
Детишки в меха-доспехах бьются с Ангелами: почему в «Евангелионе» пилотами не становятся взрослые У этого выбора есть сразу несколько причин: от физиологических до философских.
14 марта 2025 10:23
Вышло 30 лет назад, но все равно популярнее «Атаки титанов»: почему заумное аниме «Евангелион» так ценится
27 января 2025 21:30
