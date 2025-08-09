Меню
Сериалы
Евангелион
Статьи
Статьи о сериале «Евангелион»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Евангелион»
Вся информация о сериале
Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали
Вовремя одумались, но оно и к лучшему.
1 комментарий
9 августа 2025 15:13
Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите
В подборку вошли и полнометражные шедевры Миядзаки, и «непонятные» тайтлы не для всех.
4 комментария
18 июля 2025 17:38
От Божьей Коровки до «Евангелиона»: «Леди Баг и Супер-Кот» станет аниме — маленьким детям лучше не показывать
От милой истории о супергероях, до подростковой драмы.
Написать
9 июня 2025 20:04
Все в порядке, мать живая: жалкий Синдзи из «Евангелиона» вдохновлен реальным человеком — создатель тайтла молчал годами
Впрочем, нельзя сказать, что они похожи как две капли воды.
2 комментария
21 апреля 2025 14:15
Детишки в меха-доспехах бьются с Ангелами: почему в «Евангелионе» пилотами не становятся взрослые
У этого выбора есть сразу несколько причин: от физиологических до философских.
Написать
14 марта 2025 10:23
Вышло 30 лет назад, но все равно популярнее «Атаки титанов»: почему заумное аниме «Евангелион» так ценится
О нем спорят из года в год, а создатель выпускает переосмысления.
6 комментариев
27 января 2025 21:30
