В 8 серии сериала «Ненависть» подельники сбегают из тюрьмы, Зайцев ранен и прячет драгоценные камни в дупле рядом с домом шаманки. Он уходит дальше в лес. Монгол с братом Ларисы двигаются по тайге, встречают Волкова и натыкаются на блокпост.