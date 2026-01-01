В основе сюжета сериала «Не покидай…» — история о прибытии в королевство Абидонию иностранного принца, от которого принцесса Альбина ожидает предложения руки и сердца. На влюбленного в нее воспитанника королевы, немого Патрика, она внимания не обращает. Вместе с принцем в замке появляется сундук с куклами бродячих артистов. Король приказывает его сжечь. Добрая служанка Марселла вместе с Патриком спасает игрушки и находит среди них голубую розу, способную раскрыть секреты любого, кто вдохнет ее аромат.