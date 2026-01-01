Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Не покидай…
1 постер
Киноафиша Сериалы Не покидай…

Не покидай… (1989 - 1989)

Ne pokiday... 18+
Год выпуска 1989
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Прокатчик MEGOGO Studios
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 2 часа 20 минут

О чем сериал

В основе сюжета сериала «Не покидай…» — история о прибытии в королевство Абидонию иностранного принца, от которого принцесса Альбина ожидает предложения руки и сердца. На влюбленного в нее воспитанника королевы, немого Патрика, она внимания не обращает. Вместе с принцем в замке появляется сундук с куклами бродячих артистов. Король приказывает его сжечь. Добрая служанка Марселла вместе с Патриком спасает игрушки и находит среди них голубую розу, способную раскрыть секреты любого, кто вдохнет ее аромат.

В ролях
В ролях
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Елена Антонова
Александр Денисов
Анатолий Рудаков
Анатолий Рудаков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  В жанре «мюзикл»  В жанре «семейный»  В жанре «фэнтези»  В сериалах СССР  В сериалах 1989 года 
Сезоны
Не покидай… - Сезон 1 Сезон 1
1989, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериала
Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру
Лучший Шерлок XXI века, очевидно, Камбербэтч – а вот худшего сняли в России: «Это не детектив, это кринж»
Российская версия «Отбросов» даже хуже финала оригинала: британский шедевр пересняли кадр в кадр – ремейк увидели единицы
«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем
«Так оно и бывает, к сожалению»: шеф-повар назвала самый правдивый фильм о работе на кухне – комедия с Огузком курит в сторонке
Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)
Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»
Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше