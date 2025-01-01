Меню
Сезоны
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Морская полиция: Лос-Анджелес, список сезонов
NCIS: Los Angeles
16+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
22 сентября 2009 - 25 мая 2010
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
21 сентября 2010 - 17 мая 2011
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
20 сентября 2011 - 15 мая 2012
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
25 сентября 2012 - 14 мая 2013
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
24 сентября 2013 - 13 мая 2014
Сезон 6 / Season 6
24 эпизода
29 сентября 2014 - 18 мая 2015
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
21 сентября 2015 - 2 мая 2016
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
25 сентября 2016 - 14 мая 2017
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
1 октября 2017 - 20 мая 2018
Сезон 10 / Season 10
24 эпизода
30 сентября 2018 - 19 мая 2019
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
29 сентября 2019 - 26 апреля 2020
Сезон 12 / Season 12
18 эпизодов
8 ноября 2020 - 23 мая 2021
Сезон 13 / Season 13
22 эпизода
10 октября 2021 - 22 мая 2022
Сезон 14 / Season 14
21 эпизод
9 октября 2022 - 21 мая 2023
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
