Постер сериала Морская полиция: Лос-Анджелес
Морская полиция: Лос-Анджелес, список сезонов

NCIS: Los Angeles 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

7.1
6.8 IMDb
Список сезонов сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес»
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 22 сентября 2009 - 25 мая 2010
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 21 сентября 2010 - 17 мая 2011
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 20 сентября 2011 - 15 мая 2012
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 25 сентября 2012 - 14 мая 2013
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 24 сентября 2013 - 13 мая 2014
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
24 эпизода 29 сентября 2014 - 18 мая 2015
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 21 сентября 2015 - 2 мая 2016
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 25 сентября 2016 - 14 мая 2017
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 1 октября 2017 - 20 мая 2018
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
24 эпизода 30 сентября 2018 - 19 мая 2019
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 29 сентября 2019 - 26 апреля 2020
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
18 эпизодов 8 ноября 2020 - 23 мая 2021
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
22 эпизода 10 октября 2021 - 22 мая 2022
 
Морская полиция: Лос-Анджелес - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
21 эпизод 9 октября 2022 - 21 мая 2023
 
