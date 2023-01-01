В 1 сезоне 8 серии сериала «Навигатор» Игорь приходит в себя на старом кладбище и понимает, что Толмачева была похищена преступной группировкой. В обмен на девушку Берестову необходимо помочь бандитам найти хакера и крупную сумму денег.
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